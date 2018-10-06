(Özel) Mezarlıkta uyuşturucu operasyonu

Kağıthane'de aldıkları bir ihbarı değerlendiren Narkotimleri, Kağıthane Merkez Mahallesinde bulunan bir mezarlığa girdi. Etrafa dağılarak ellerindeki el fenerleriyle arama yapan ekipler, mezar taşlarını tek tek kontrol etti.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği Narkotimleri, Fatih ve Kağıthane'de bazı adreslerde uyuşturucu madde depolandığı ihbarı aldı. İhbar üzerine Narkotimleri, dün akşam saat 22:00 sıralarında harekete geçerek Merkez Mahallesine geldi. Ekipler buradaki parklarda ve çevrede bir süre arama yaptı. Şüpheli gördükleri şahısların üstlerini arayarak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı.

Mezar taşları kontrol edildi

Narkotimleri daha sonra semtteki Kağıthane Mezarlığına girdi. Etrafa dağılarak mezarlığı didik didik eden polis, adeta altını üstüne getirdi. El fenerleriyle mermerler ve toprak altlarını inceleyen narkotimleri daha sonra Fatih'te belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Sokakların altını üstünü inceleyen narkotimleri her taşın altını tek tek incelerken, şüpheli gördükleri şahıslar üzerinde detaylı arama yaptı.

Yapılan aramalarda uyuşturucu madde izine rastlanmazken, Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği Narkotimlerinin kent genelindeki operasyonlarını sürdüreceği öğrenildi.