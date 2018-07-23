(Özel) Milyonlarca ayçiçeğinin havadan görüntüsü mest etti

Uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlalarında çekilen görüntüler adeta mest etti.

Silivri ve Çorlu sınırlarında sıklıkla yetiştirilen ayçiçeği tarlalarının havadan çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde, uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlaları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgede yaşayan vatandaşların alışık oldukları manzarayı ilk kez görenler hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kimi vatandaşlar ise milyonlarca ayçiçeğinin oluşturduğu görüntüyü sosyal medyadan paylaşıp sevdiklerine gönderiyor. Birçok fotoğrafçı bu manzarayı görüntülemek için çiçeklerin olgunlaşma zamanını bekliyor. Ayçiçeğinin güneşe dönük hali seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturuyor.

“Gördüğümde çok mutlu oluyorum”

Ayçiçeği tarlalarını izlemeyi sevdiğini dile getiren Hasan Mustafaoğlu, “Ayçiçeği tarlalarını böyle sarı olarak gördüğümde çok mutlu oluyorum. Buradaki tarlalarda bulunan ay çiçeklerinin resimlerini çekiyorum ve yeğenlerime gönderiyorum. Benim için en güzel tatil bu tarlaları yeşil ve sarı renklerde görmek. Boş zamanlarımda burada bulunan tarlaları gezmeyi seviyorum. Her taraf güzel bir şekilde sarılara bürünmüş” ifadelerini kullandı.

“Bu ayçiçeği tarlaları köyüme renk katıyor”

Sarı renklere bürünmüş ayçiçeği tarlalarının manzarasına her gün gördükleri için alışkın olduklarını dile getiren Mesut Şahin, “Bu bölgede yaşamayan insanlar, dışarıdan uzaklardan bizi misafirliğe gelen insanlar ayçiçeği tarlalarını görünce onlara daha güzel geliyor. Biz her gün bu manzarayı gördüğümüz için bize belki normal gelebiliyor. Biz bu manzarayı seviyoruz, köyümüzü ve tarlalarda göstermiş olduğumuz emeği seviyoruz. Bu ayçiçeği tarlaları köyüme renk katıyor” şeklinde konuştu.