(Özel) Mimar Sinan’ın şaheserinden kartpostallık görüntüler

Mimar Sinan’ın yaptığı Büyükçekmece’de bulunan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü gün batımında havadan görüntülendi. Tarihi köprünün gün batarken ışıklarının yanması ve göle yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu. 636 metre uzunluğunda ve 7.17 metre genişliğindeki köprü, gün batımı sırasında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gün batımı ile oluşan kızıl rengi tarihi köprünün suya yansıması ile eşsiz manzara oluşturdu.

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) Zigetvar Seferi’ne çıkarken, ordunun, Büyükçekmece Gölü ile denizin birleştiği bu noktadan sallarla karşıya geçmekte çok zorlanması üzerine buraya köprü yapılmasını emretmiştir. Ancak Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Kuşatması’nda vefat ettiği için köprü, oğlu 2’nci Selim zamanında, 1567’de tamamlanmıştır. Köprünün girişindeki turistik alan içerisinde Sokullu Mehmet Paşa Camii, Kurşunlu Han ve Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi de yer almaktadır. Ayrıca köprü Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivallerinde renkli görüntülere sahne oluyor.

Mimar Sinan’ın şaheseri

Mimar Sinan’ın "Köprü, eserlerimin içerisinde şaheserimdir" dediği bu köprü 4 ayrı bölümden ve 28 kemerden oluşuyor. Köprünün yapımı sırasında, gölün suları büyük tulumbalarla boşaltılarak, 40 bin metreküp taş kullanılmıştır. 1986-1989 yılları arasında restore edilen köprü ilçenin sembolüdür. Köprünün ortasında beyaz mermer üzerinde Karahisarî Hasan Çelebi tarafından Arapça yazılan hat ile "Arap ve Acem ülkelerinin sultanı Sultan Süleyman Han oğlu Sultan Selim Han" adına olduğu belirtilen bir tarih düşme yazısı bulunmaktadır.