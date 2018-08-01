Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 09:29

(Özel) Mimar Sinan’ın şaheserinden kartpostallık görüntüler

Gün batımının eşsiz manzarasıyla kızıla bürünen ve cam gibi berraklaşan Büyükçekmece Gölü, Mimar Sinan’ın yaptığı tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü ile havadan çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı.

(Özel) Mimar Sinan’ın şaheserinden kartpostallık görüntüler

01 Ağustos 2018 09:29


Mimar Sinan’ın yaptığı Büyükçekmece’de bulunan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü gün batımında havadan görüntülendi. Tarihi köprünün gün batarken ışıklarının yanması ve göle yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu. 636 metre uzunluğunda ve 7.17 metre genişliğindeki köprü, gün batımı sırasında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gün batımı ile oluşan kızıl rengi tarihi köprünün suya yansıması ile eşsiz manzara oluşturdu.


Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) Zigetvar Seferi’ne çıkarken, ordunun, Büyükçekmece Gölü ile denizin birleştiği bu noktadan sallarla karşıya geçmekte çok zorlanması üzerine buraya köprü yapılmasını emretmiştir. Ancak Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Kuşatması’nda vefat ettiği için köprü, oğlu 2’nci Selim zamanında, 1567’de tamamlanmıştır. Köprünün girişindeki turistik alan içerisinde Sokullu Mehmet Paşa Camii, Kurşunlu Han ve Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi de yer almaktadır. Ayrıca köprü Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivallerinde renkli görüntülere sahne oluyor.



Mimar Sinan’ın şaheseri


Mimar Sinan’ın "Köprü, eserlerimin içerisinde şaheserimdir" dediği bu köprü 4 ayrı bölümden ve 28 kemerden oluşuyor. Köprünün yapımı sırasında, gölün suları büyük tulumbalarla boşaltılarak, 40 bin metreküp taş kullanılmıştır. 1986-1989 yılları arasında restore edilen köprü ilçenin sembolüdür. Köprünün ortasında beyaz mermer üzerinde Karahisarî Hasan Çelebi tarafından Arapça yazılan hat ile "Arap ve Acem ülkelerinin sultanı Sultan Süleyman Han oğlu Sultan Selim Han" adına olduğu belirtilen bir tarih düşme yazısı bulunmaktadır.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç