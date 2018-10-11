(Özel) Minik Buğra biyonik kulak ameliyatı için yardım bekliyor

4 yaşına kadar ameliyat olmazsa konuşma yetisini kaybedecek olan oğlunun maddi durumları nedeniyle ameliyat olamadığını belirten anne Döndü Demiröz, oğlunun tedavisi için yardım bekliyor.

Avcılar'da yaşayan 3 yaşındaki işitme engelli Buğra Demiröz'ün işitme kaybınınn 1.5 yaşında farkına vardıklarını söyleyen anne Döndü Demiröz, aylardır çocuğunun sesini duyabilmek için hastane hastane dolaştıklarını belirtti. Buğra'dan önceki 3 çocuğunun öldüğünü söyleyen anne, oğlunun yaşıtları gibi konuşmasını çok istediğini dile getirdi.

Kirada oturan, çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için geceleri sabaha kadar tekstilde çalışan anne, oğlunun ameliyatının maliyetinin özel hastanelerde 100 bin lirayı bulduğunu söyledi. 4 yaşına kadar ameliyat olmazsa Buğra'nın bir daha konuşamayacağını gözyaşlarını içinde anlatan annenin yardım çığlığı ise yürekleri burktu. Maliyeti karşılamaya gücü olmayan aile, Sağlık Bakanlığından ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

“Ameliyatı 4 yaşına kadar olmazsa konuşma yeteneğini kaybedecek”

Çok zor çocuk sahibi olduğunu, Buğra'nın kendisine “anne” demesini çok istediğini belirten Döndü Demiröz, “Buğra'nın işitme engeli var. Bir özel hastaneyle görüştüm, 100 bin lira civarı fiyat verdiler. Yardım derneklerine başvurdum, elimden geleni kendim toparlamaya çalıştım ama hiçbir şekilde o parayı karşılayamıyorum. Bazı gecelerde çocuğu kız kardeşime bırakıp tekstile yevmiyeye gidiyorum. Akşam 21.00-sabah 06.00 çalışıyorum, çoğu ihtiyacımı bu şekilde gideriyorum. Buğra bu ameliyatı 4 yaşına kadar olmazsa konuşma yeteneğini kaybedecek. Ben de konuşmasını istiyorum. Ameliyat olduğunda beni duyduğu için anlayacağım şekilde anne demesini istiyorum” diye konuştu.

“Parasızlık yüzünden işitme engelli olmasını kabul etmiyorum”

Çocuğunun iki kulağına da biyonik kulak takılması gerektiğini, maddi durumu nedeniyle oğlunun sesini duyamamanın çok acı olduğunu belirten Demiröz, “Çocuklar, Buğra'nın kulağındaki cihazı gördüler. 5-6 yaşında bir çocuk sordu, ben de o sizin gibi işitemiyor dedim. O yüzden cihaz taktık. 'Aaa çok komik' deyince çok tuhafıma gitti. Bir de anlatamadığı için çocuklarla anlaşamıyor, şiddet gösteriyor anlamadığı için, istemiyor çocuklar oyunumu bozuyor diye. Beni çok rahatsız ediyor. Arabalar bilmiyor işitmediğini kornaya basıyorlar, çocuğa kızıyorlar, en sonunda ben diyorum bu çocuk duymuyor, niye bağırıyorsun diye. Geçen gün de motor çocuğa çekil diyor, çocuk duymuyor ki? Ben çocuğumun işitme engelli olduğunu kabul ettim ama parasızlık yüzünden işitme engelli olmasını kabul etmiyorum, konuşmasını istiyorum. Sesimi duysunlar, başka bir şey istemiyorum” dedi.

Hasibe Karadağ - Tunacan Atalay