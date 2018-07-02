Minikler, ihtiyaç sahibi çocuklar ve ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli çocuklar için makinelerin başına geçti, araba, beşik, robot gibi 300 oyuncak yaptı.

Yaşları 8 ve 13 arasındaki 240 çocuk, Türkiye’nin dört bir yanında belirleyecekleri ihtiyaç sahibi öğrencilerin bulunduğu kardeş okullara ve ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli çocuklara oyuncak yapmak için harekete geçti. Hafta sonları Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde makinelerin başına geçen minikler, hiç tanımadıkları yaşıtları için tatillerinde ahşaptan rengarenk oyuncaklar üretti. Çocuklar hep birlikte üretim ve işbirliği yapmanın tadını çıkarırken ihtiyaç sahibi yaşıtları için araba, beşik, robot gibi birçok oyuncak yaptı. Kimi torna makinesinde ağaç parçalarına şekil veren, kimi boyama yapan çocuklar 300 oyuncak üretti. Hedefleri 500 oyuncak üretmek olan çocuklar, istedikleri sayıya ulaştıklarında oyuncakları yaşıtlarına kendileri teslim etmek istiyor.

“Kendi elleriyle çocuklara takdim etmiş olacak”

Çocukların yaşıtları için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmasının çok önemli olduğunu dile getiren Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğretmeni Murat Demir, “Buradaki çocuklarımız Doğu’da ve ya Suriye’de kampta kalan çocuklarımıza oyuncak yapmayı düşündüler. Yaz tatilinde ihtiyacı olan çocuklarımıza oyuncak yapalım diye bir proje düşündük. Oyuncaklar, 4 ile 10 yaş arasındaki çocuklara özellikle hitap edecek. Çocukların, yardımsever davranışlarıyla geleceğimiz için iyi bireylerin yetişeceğini düşünüyoruz. 500 sayısına vardığımızda çocuklarımıza göndereceğiz. Hatta çocuklarımızı da götüreceğiz onlar kendi elleriyle çocuklara takdim etmiş olacak” dedi.

“Bence alınca sevinçten havaya uçacaklar"

Her çocuğun oyuncakla oynamayı seveceğini ve bu yüzden oyuncağı olmayan yaşıtlara oyuncak ulaştırmak için çok heyecanlı olduğunu ifade eden öğrenci Bahadır Memiş, “Bugün burada Doğulu ve Suriyeli çocuklar için oyuncaklar yapıyoruz ben yeni başladım ama çok güzel bir duygu. Bu sanatı çok beğendim, robot, araba, at yapıyoruz. Bence alınca sevinçten havaya uçacaklar, çok sevinecekler. Hem onlar hem biz seviniyoruz” şeklinde konuştu.

“Tatilimizi diğer çocuklara oyuncak yaparak geçiriyoruz”

Birçok çocukla birlikte yaşıtları için oyuncak yapmanın kendisi için çok keyifli olduğunu belirten Betül Demirci, “ Doğulu ve Suriyeli çocuklara oyuncak yapıyoruz. Onlara iyilik yaptığımızı düşünüyorum. Diğer çocuklar sokakta oynayabilirler, biz burada çalışacağız. Oyuncak yapacağız, vereceğiz. Çok güzel bir duygu, tatilimizi diğer çocuklara oyuncak yaparak geçiriyoruz” diye konuştu.