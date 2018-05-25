Motosikletinin çalındığını fark eden gençler evden çıkarak içlerinden biri hırsızlara tabancayla ateş açıp peşlerinden koştu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı motosikletle sokağa gelen kasklı 2 hırsız, Barbaros Cengizhan’a ait 20 bin lira değerindeki motosikleti gözlerine kestirdi. Bir süre motosikleti inceleyen hırsızlar ardından bir tur atıp tekrardan sokağa geldi. Hırsızlar saniyeler içerisinde direksiyon kilidini kırdıkları motosikleti çalmak istedi. O esnada evinde olan motosiklet sahibi Cengizhan, motosikletinin çalındığını fark edince arkadaşlarını uyandırdı. Genç ardından arkadaşlarından birinin tabancasını çekmesi üzerine koşarak dışarıya çıktı.

Tabancayla ateş etti, hırsızlar neye uğradığını şaşırdı

Peşlerinden koşmaya başlayan gençleri fark eden hırsızlar, motosikleti bırakıp kaçmaya başladı. Tabancayı kullanan gencin de ateş açmasıyla neye uğradığını şaşıran hırsızlar, geldikleri motosiklet ile hızla kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızlar kaçarken gençlerde bir süre peşlerinden koşmaya devam etti. Zanlıların izini kaybettirmesinden sonra sokağa dönen gençler, motosikleti yerden kaldırıp kontrol ettikten sonra polis ekiplerine haber verdi. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Hareketli dakikalar kamerada

Kameralara yansıyan görüntülerde, kasklı 2 hırsız motosikletle sokağa gelerek keşif yapıyor. Motosikleti fark eden hırsızlar kontrol ettikten sonra sokaktan ayrılıp bir süre sonra geri geliyor. Motosikleti üstüne çıkarak direksiyon kilidini kıran hırsızlar, sokak ortasına getiriyor. O esnada evden çıkan gençler hırsızlarından peşinden koşmaya başlıyor. Hırsızlar ise motosikleti yere bırakıyor. Gençleri fark eden hırsızlar ise geldikleri motosiklete binerek hızla kayıplara karışıyor.

Kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.