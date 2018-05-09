(Özel) Motosiklet sürücüsü aniden duran taksiye böyle çarptı

Görüntülerde, motosiklet sürücüsü aniden duran taksiye arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi havada takla atarak yere düşüyor.

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Beşiktaş istikametinde sabah saat 10.15 sıralarında, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aniden duran taksiye arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yere savrularak yaralanmıştı.

Meydana gelen feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halindeki taksi biranda duruyor. Bunun üzerine aynı istikamette seyreden motosiklet sürücüsü taksiye arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişiyi havada takla atarak yere savruluyor. Kazanın ardından diğer sürücüler de durarak yaralıların yardımına koşuyor. Olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılıyor.

Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı

Aniden duran taksiye hızla arkadan çarpan motosiklet sürücüsünü ve yanındaki arkadaşını kask kurtardı. Çarpmanın hızıyla havada takla atarak sert bir şekilde yere düşen motosikletliler, başlarına taktıkları kask sayesinde kazayı hafif yaralanarak atlattı.