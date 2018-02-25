(Özel) Motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli şovu kamerada

Ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle saniyelerce giden genç hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 16.40 sıralarında motosikletli gencin tehlikeli şovu kameralara yansıdı. Yanında seyreden sürücülere aldırış etmeden motosikletinin ön tekerini kaldırarak bu şekilde ilerleyen genç yürekleri ağza getirdi. Şovunu saniyelerce devam ettiren genç bir süre sonra tünel girerek gözden kayboldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Öte yandan aynı saatlerde seyir eden halı dolu bir otomobilin tehlikeli yolcuğu da kameralara yansıdı. Ağzına kadar halıyla dolu olması nedeniyle ile bagajından taşan halılarla ile seyir eden sürücü diğer sürücüleri tehlikeye attı.