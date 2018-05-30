Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 09:30

(Özel) Motosikleti demir kesme makasıyla zincirini kesip böyle çaldılar

Kağıthane’de kasklı 2 hırsız, motosikletle sabaha karşı geldikleri sokakta bağlı olan 25 bin lira değerindeki motosikleti, yaklaşık 10 dakika içerisinde demir kesme makasıyla zincirini keserek çaldı.

(Özel) Motosikleti demir kesme makasıyla zincirini kesip böyle çaldılar

30 Mayıs 2018 09:30

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 05.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Cihad Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yasin Yılmaz 35 LEG 11 plakalı motosikletini evinin önüne park ederek zincirledi kilitledi. Sabaha karşı Yılmaz evde uyuduğu esnada kasklı 2 hırsız motosikletle sokağa geldi. Motosikleti fark eden hırsızlar, bir süre uğraştıktan sonra zincirle bağlı olduğunu gördü. Bunun üzerine koşarak sokaktan çıkan hırsızlar yaklaşık 5 dakika sonra ellerinde demir kesme makasıyla sokağa geri geldi. Dakikalar süren uğraştan sonra zinciri kesen hırsızlar, 25 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç