Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 05.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Cihad Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yasin Yılmaz 35 LEG 11 plakalı motosikletini evinin önüne park ederek zincirledi kilitledi. Sabaha karşı Yılmaz evde uyuduğu esnada kasklı 2 hırsız motosikletle sokağa geldi. Motosikleti fark eden hırsızlar, bir süre uğraştıktan sonra zincirle bağlı olduğunu gördü. Bunun üzerine koşarak sokaktan çıkan hırsızlar yaklaşık 5 dakika sonra ellerinde demir kesme makasıyla sokağa geri geldi. Dakikalar süren uğraştan sonra zinciri kesen hırsızlar, 25 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.