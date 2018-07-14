Hayvanı veteriner hekime götüren gencin bu hareketi sosyal medyada büyük alkış topladı.

Zeytinburnu sahil yolunda geçtiğimiz hafta Salı günü saat 02.00 sıralarında motosikletiyle seyir halinde olan Barbaros Cengizhan, bir martının uçamadığını fark etti. Motosikletini park eden genç, bir süre martının hareketlerini izledi. Uçmaya çalışan ancak yaralanmasından dolayı uçamayan martı, yolun ortasında kaldı. Bunu gören genç hemen yolun ortasına atlayarak trafiği durdurdu. Ardından ceketini çıkartan genç, yaralı martıyı sardıktan sonra yoldan alarak veteriner hekime götürdü. Tüm bu yaşananları sosyal medyadan yayınlayan genç, büyük alkış topladı.