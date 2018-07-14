Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 08:59

(Özel) Motosikletli genç trafiği durdurup yaralı martıyı ceketiyle aldı

Zeytinburnu sahil yolunda yaralanarak uçamayan bir martıyı gören motosikletli genç, trafiği durdurarak hayvanı ceketine sarıp yolun ortasından aldı.

(Özel) Motosikletli genç trafiği durdurup yaralı martıyı ceketiyle aldı

14 Temmuz 2018 08:59

Hayvanı veteriner hekime götüren gencin bu hareketi sosyal medyada büyük alkış topladı.


Zeytinburnu sahil yolunda geçtiğimiz hafta Salı günü saat 02.00 sıralarında motosikletiyle seyir halinde olan Barbaros Cengizhan, bir martının uçamadığını fark etti. Motosikletini park eden genç, bir süre martının hareketlerini izledi. Uçmaya çalışan ancak yaralanmasından dolayı uçamayan martı, yolun ortasında kaldı. Bunu gören genç hemen yolun ortasına atlayarak trafiği durdurdu. Ardından ceketini çıkartan genç, yaralı martıyı sardıktan sonra yoldan alarak veteriner hekime götürdü. Tüm bu yaşananları sosyal medyadan yayınlayan genç, büyük alkış topladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç