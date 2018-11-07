(Özel) Motosikletli otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Motosikletiyle beraber yere düşen genç, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

TEM otoyolu O-3 bağlantı yolu Bağcılar mevkisi yanyolda bir motosikletli kurye trafikte dikkatsiz bir şekilde seyretmeye başladı. Genç trafiğin yoğun olduğu bölgeye geldiği sırada bir otomobil sola dönüş yaptı. Son anda otomobili görerek frene basan genç sürücü kayarak motosikletiyle beraber yere düştü. Birkaç metre sürüklenen motosikletli aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar ise bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.