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08 Ağustos 2018 10:34

(Özel) Motosikletli taksiye arkadan çarptı, kaza anı kameraya yansıdı

Bakırköy sahil yolunda 85 kilometre hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, sinyal vermeden şerit değiştiren taksiye arkadan çarptı.

(Özel) Motosikletli taksiye arkadan çarptı, kaza anı kameraya yansıdı

08 Ağustos 2018 10:34

Yere savrulan motosikletli yara almadan kurtulurken kaza anı kask kamerasına yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 13.45 sıralarında Bakırköy sahil yolu Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü’nden Karaköy’e doğru 34 RC 6157 plakalı motosikletiyle yola çıkan Y.M. iş yerine gitmek üzere yola koyuldu. Motosikletli sahil yoluna geldiği esnada önünde seyreden 34 TAY 82 plakalı taksi sürücüsü, sinyal vermeden bir anda şerit değiştirdi. O esnada 85 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsü durmayı başaramayarak taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten yere savrulduktan sonra birkaç metre sürüklendi. Kaza sonucu motosikletli, ekipmanı sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından ayağa kalkan sürücü, vatandaşlarında yardımıyla motosikletini kaldırdı.


Kaza anı saniye saniye kask kamerasına yansıdı.




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