İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken aniden şerit değiştiren otomobile arkadan çarptı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinin çıkışında meydana geldi. Köprü çıkışında bir otomobil sol şeritten sağ şeride geçmek istedi. Otomobil sağ şeride geçerken arkadan süratle gelen bir motosikletli otomobile çarptı.



Defalarca takla attı


Kaza sonrası otomobil olay yerinden uzaklaşırken, motosiklet sürücüsü ise motosikletten düşerek defalarca takla attı.


Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sol şeritte seyir halinde olan bir otomobil, aniden sağ şeride geçmek istiyor. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen motosikletli ise aniden önüne çıkan otomobile arkadan çarpıyor. Çarpışmanın ardından otomobil olay yerinden uzaklaşırken, motosiklet sürücüsü ise motosikletinden düşüyor ve defalarca takla atıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.