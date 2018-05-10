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10 Mayıs 2018 09:02

(Özel) Motosikletlinin sıkıştırdığı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Sarıyer Ayazağa’da seyir halinde olan motosikletlinin sıkıştırdığı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı.

(Özel) Motosikletlinin sıkıştırdığı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

10 Mayıs 2018 09:02

Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyrantepe’den Maslak istikametine giden 34 SP 6896 plakalı otomobilin sürücüsünü henüz bilinmeyen bir nedenle yanında seyreden motosiklet sürücüsü sıkıştırdı. Sıkıştırma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere girdi. Kaza sonucu bariyerlere giren otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Otomobili sıkıştırdığı iddia edilen motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Bariyerlere ok gibi saplandı


Öte yandan kazaya karışan otomobil ise yol ortasındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerlerin sürücü mahalline kadar girdiği görülürken, kullanılamaz hale gelen aracın hava yastıkları da patladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, trafik normal seyrinde devam ettiği esnada otomobil sürücüsü sola doğru dönüyor. O esnada yanından geçen motosikletlinin sıkıştırması sonucu otomobil bariyerlere giriyor. Kaza sonrası trafik kısa bir süreliğine dururken, motosiklet sürücüsü ise yoluna devam ediyor.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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