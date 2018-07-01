Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir börekçide Perşembe günü meydana geldi. İddialara göre, müşteri olarak dükkana gelen şüpheli siparişini vererek masaya oturdu. Siparişin hazırlandığı sırada başka bir masa üzerinde telefon gören şahıs adım adım o masaya doğru yaklaşmaya başladı. Dükkan sahibinin eşine ait olan telefonu gözüne kestiren şüpheli telefonla konuşarak çalışanların dikkatini dağıtmaya çalıştı. Çalışanların bir anlık boşluğundan faydalanan zanlı masa üstündeki telefonu alarak cebine koydu. Bu sırada kendisini kimsenin görmediğinden emin olan şüpheli arabadan cüzdan alma bahanesiyle dükkandan çıkarak kayıplara karıştı. Masada telefonunu göremeyen dükkan sahibinin eşi durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri incelendiğinde telefonun çalındığını fark eden dükkan sahibi polise giderek şikayetçi oldu.

50 liralık sipariş verdi, 2 bin 500 lira değerindeki telefonu çaldı

Sabah yoğunluğundan faydalanarak hırsızlığın yaşandığını belirten Erhan Pütür, "Sabah saatlerinde yoğun bir anda gelerek müşteri gibi sipariş verdi. Biz de o siparişleri hazırlıyorduk. O esnada adım adım telefonu izlemiş ve uygun bir anda telefonu alıp cebine atmış. Anahtarı bırakıp geleceğim diyerek dükkandan çıktı. Ancak bir daha gelmedi. Bir süre sonra telefonun olmadığını fark ettik. Görüntülere baktığımızda telefonu çaldığını gördük. 50 liralık sipariş vererek bizi meşgul edip 2 bin 500 lira değerinde telefonu çaldı. Ardından polis ekiplerini çağırdık ve şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışma başlattı.