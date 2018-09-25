(Özel) Müşteri olarak geldiği kafe sahibinin telefonunu böyle çaldı

Sancaktepe'de bir internet kafeye müşteri olarak gelen genç hırsız, ertesi gün yine geldiği kafedeki işletmecinin cep telefonunu çaldı. Hırsızın müşteri olarak geldiği gün ve hırsızlık yaptığı an kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi'de meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık olayından 1 gün önce akşam saatlerinde müşteri gibi internet kafeye gelen genç hırsız, sırtındaki çantasını bıraktıktan sonra dışarıya çıktı. Ardından tekrar içeri giren hırsız oturduğu bilgisayarda oyun oynandıktan sonra kafeden çıktı. Ertesi gün öğle saatlerinde aynı kafeye gelen hırsız, yine bilgisayarın başına oturarak oyuna oynamaya başladı.

Önce müşteri sonra hırsız olarak geldi

Ancak hırsız bir yandan oyun oynarken diğer yandan da işletmecinin masasından kalkmasını bekledi. Dakikalar sonra hırsız, işletmecinin masadan kalkarak lavaboya gitmesini fırsat bilerek bilgisayar başından kalktı. Etrafı kolaçan eden hırsız, kaşla göz arasında işyeri sahibinin cep telefonunu çaldı. Hırsız ardından çantasını da alarak kafeden çıkıp kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İşyeri sahibinin şikayetinin ardından güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.