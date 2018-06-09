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09 Haziran 2018 12:28

(Özel) Oğluna kavuşan anne "Artık canımı yakmasın, uzak dursun bizden"

Sancaktepe’de eski eşi tarafından kaçırılan 5 yaşındaki çocuğuna kavuşan anne Serpil Uzer, devletten yardım istedi.

(Özel) Oğluna kavuşan anne

09 Haziran 2018 12:28

"Bu saatten sonra artık canımı yakmasın, uzak dursun bizden, çocuklarımdan" diyen gözü yaşlı anne, devletten kendisine sahip çıkılmasını istedi.


Sancaktepe’de Remzi K, 5 yaşındaki oğlunu annesinin gözü önünde kaçırdı. Kendisini engellemeye çalışan eski eşi Serpil Uzer’i araba ile sürükleyen Remzi K., bu sabah polise teslim oldu. Zanlı adliyeye sevk edilirken, mini Doğukan da annesine teslim edildi.


Çocuğuna sarılarak hasret gideren anne Serpil Uzer "Şükür sağlıklı sıhhatli kavuştum. Rabbim’e şükürler olsun, herkese teşekkür ederim. Doğukan’ım yanımda. Bu mübarek aylarda bayram öncesi benden mutlusu yok" diye konuştu.


Devletten yardım isteyen gözü yaşlı anne, "Lütfen bize sahip çıksınlar. Bizden uzak dursun. 5 yıldır ben bıktım. Nasıl oluyor bilmiyorum. Beni bu hale getiren iki gündür canımı yakan bir insan baba olamaz. Şikayetçiyim, sonuna kadar gereği yapılsın. Bu saatten sonra canımı yakmasın. Başka bir şey istemiyorum. Devletimiz sahip çıksın artık canımı yakmasın. Uzak dursun bizden çocuklarımdan" ifadelerini kullandı.


Annesine kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen minik Doğukan da anneannesine sarılarak hasret giderdi.




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