Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 09:06

(Özel) Okmeydanı’nda minibüsle gelen hırsızlar başka bir minibüsü soydu

Okmeydanı’nda minibüs ile sokak arasına gelen hırsızlar, park halindeki bir minibüsün içerisindeki malzemeleri yaklaşık 10 dakikada çalarak kayıplara karıştı.

(Özel) Okmeydanı’nda minibüsle gelen hırsızlar başka bir minibüsü soydu

17 Mayıs 2018 09:06

Hırsızlık anları kameralara yansıdı.


Olay, geçtiğimiz 9 Mart Cuma günü saat 06.00 sıralarında Şişli Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı hırsızlar minibüs ile semtin ara sokağına geldi. Park halindeki bir minibüsün yanında duran hırsızlar araçtan indi. Minibüsün kapısını açan hırsızlar ardından içindeki malzemeleri tek tek geldikleri araca yükledi. Yaklaşık 10 dakikada minibüsün tamamını boşaltan hırsızlar daha sonra geldikleri araçla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti.


10 dakikada minibüsü soydular


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar minibüsle sokak arasına giriyor. Bir süre sonra park halindeki bir aracın yanında duruyor. Araçtan inen hırsızlar minibüsün kapısını açtıktan sonra içindekiler alarak geldikleri minibüse yüklüyor. Dakikalarca minibüstekileri çalan hırsızlar, içini boşalttıktan sonra geldikleri araca binerek sokaktan uzaklaşıyor.


Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç