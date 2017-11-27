(Özel) On beş dakika arayla iki kez dolandırılan esnaf isyan etti

İlçede sık sık yaşanan hırsızlık olaylarından bıkan esnaf emniyete tepki göstererek, ’’Kendi imkanlarımızla çözüm bulmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Esenyurt, Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir tuhafiye dükkanında on beş dakika arayla meydana gelen dolandırıcılık olayları iddialara göre şöyle gerçekleşti. Cumartesi günü Yeşilkent Mahallesinde bulunan bir cadde üzerinde faaliyet gösteren tuhafiye dükkanına gelen şüpheli 10 TL değerinde şemsiye alarak kasiyere 200 TL uzattı. Para üstü veren kasiyerin bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli aldığı paranın bir kısmını el çabukluğuyla cüzdanına atarak paranın eksik olduğunu ifade etti. Bunun üzerine kasiyer eksik olduğu iddia edilen para üstünü tamamlayarak şahsa verdi. Şahıs 10 TL’ye aldığı şemsiyeyi alarak hızlı adımlarla dükkandan çıktı. Dolandırıldığını fark eden kasiyer şüphelinin arkasından çıkarak yetişmeye çalıştık ancak yetişemedik.

Dolandırdı, utanmadı eteğini indirip vücudunu teşhir etti

15 dakika sonra yine tuhafiye dükkanına giren bir grup kadının gerçekleştirdiği ikinci ‘tırnakçılık’ olayı da saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yaşanan ikinci olayda kalabalık bir şekilde mağazaya gelen şüpheli kadınlar yine aynı yöntemle 10 TL değerinde bir tavayı alarak kasiyere 200 TL uzattı. Kasiyerin dikkatini dağıtan kadınlar ‘tırnakçılık’ yöntemiyle kasiyerden bir miktar parayı alarak cüzdanına koydu. Dolandırıldığını fark eden kasiyer duruma müdahale etmek istese şüpheli kadınlar dükkandan çıkarak uzaklaştı. Şahıslardan biri dükkandan çıktığı sırada eteğini indirerek vücudunu teşhir etmesi ise yaşananlara pes dedirtti.

Meydana gelen ilk olayın şokunu atlatamadan ikinci kez dolandırıldığını ifade eden Önder Boran, "Ben ilk olayın şokunu atlamadan ikinci bir grup geldi. İkinci grup her gün buralarda gezinen insanlar. Kasada ortağımın oğlu vardı. Onlarda onun zayıflığından faydalanarak ellerini kasaya atarak tırnakçılık yapmaya çalışıyorlar. Para üstünün eksik olduğunu iddia ederek kasiyeri tırtıklamaya çalışıyorlar. Çocuktan da parayı alıyorlar. On beş dakika arayla iki kez talihsiz bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Artık bunun adı talihsizlik midir? Emniyet güçlerinin bu insanları başı boş bırakması mıdır? Bilemiyorum. Kasiyer çocuğu tırtıklamalarının ardından şahıslardan biri dükkandan çıkarken birde eteğini indirerek vücudunu teşhir ediyor. Yaptıkları büyük bir terbiyesizlik. Ben kameradan izlemeye utandım’’ diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Esenyurt esnafı emniyete tepkili

Bir ay içerisinde dört kez dolandırılmak istendiklerini belirten Önder Boran, ’’Emniyet güçlerine başvurduk ancak bir dönüş yapmadılar. Bir çaba göremedik. Esenyurt’ta sürekli olan bir olay bu. Biz artık bu sorunu kendi imkanlarımızla çözmeye çalışıyoruz. Bizimde başımız belaya girecek. Biz yetkililerden bir yardım istiyoruz, bir çözüm bulsunlar artık’’ ifadelerini kullandı.