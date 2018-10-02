(Özel) Önce motosikleti çaldılar, sonra yandaki marketten alışveriş yaptılar

Bahçelievler'de iki hırsız bir evin otoparkından 20 bin lira değerindeki motosikleti çaldı. Hırsızlık sonrası iki şahsın aynı sokakta bulunan bir marketten alışveriş yapması bu kadarına da pes dedirtti.

Olay, geçtiğimiz gün saat 12.20 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çayır Sokak'ta bir apartman dairesinin otoparkında meydana geldi. Gündüz vakti elini kolunu sallayarak evin otoparkına giren iki hırsız, park halinde olan 20 bin lira değerindeki motosikleti çaldı. Daha sonra motosikleti çalan iki hırsız sokak içerisindeki bir marketten alışveriş yaptı. Motosikletinin çalındığını fark eden Murat Rahmanoğlu, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde ise hırsızların market içerisindeki rahat tavırları karşısında şaşkınlık yaşadı.

“Hırsızlık sonrası yanımızdaki marketten alışveriş yapmışlar”

Motosikleti çalınan Murat Rahmanoğlu, “Dün, gündüz vakti otoparktaki motosikletim trajikomik bir şekilde çalındı. Motosikletim otoparktaydı. Kaşla göz arasında giriyorlar, motosikleti alıyorlar ve iki kişi merdivenlerden taşıyarak motosikletimi çalıyorlar. Bütün kamera görüntüleri var, ve hiçbir şeyden çekinmiyorlar. Hırsızlığı yaptıktan sonra da markete girip alışveriş yapıyorlar. Kamera görüntülerine baktık 12.18'de benim motosikletimi çalınıyor, 12.29 gibi hemen iki yandaki markete gelip alışveriş yapıyorlar. Biz, hırsızların bulunması için polis ekiplerinden yardım bekliyoruz” diye konuştu.