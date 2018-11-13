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(Özel) Önce taziyesini iletti sonra başına ateş etti

Zeytinburnu’nda kalp hastalığından dolayı hayatını kaybeden M.

Zeytinburnu'nda kalp hastalığından dolayı hayatını kaybeden M.S.Ö'nün taziyesine gelen katil zanlısı N.D. ilk önce tokalaştığı Ş.B.'yi daha sonra başına ateş ederek öldürdü. Polis ekipleri olay yerinden kaçan katil zanlısını metrobüs durağında yakalayarak gözaltına aldı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Gökalp Mahallesi'nde bir kahvehanede saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kalp hastalığından dolayı hayatını kaybeden M.S.Ö.'nün taziyesi için yakınları bir kahvehanede toplandı. Taziye ziyareti için kahvehaneye gelen katil zanlısı N.D., ilk önce Ş.B. ile tokalaştı. Aradan bir süre geçtikten sonra belinden tabancasını çıkartan katil zanlısı, Ş.B.'yi başından vurdu. Müdahale etmek isteyenlere silahını doğrultan katil zanlısı, ‘Namus meselesi, karışmayın' diyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ş.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Metrobüs durağında yakalandı


Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde incelemelerini yapan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak katil zanlısının kimliğini tespit etti. Araştırmaların derinleştirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını Cevizlibağ'daki metrobüs durağında yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.


İki cenaze aynı camiden kaldırıldı


Yaşanan olayın ertesi günü her iki cenaze Zeytinburnu'ndaki Konyalı Camii'nden kaldırıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden M.S.Ö.'nün ardından Ş.B.'nin cenaze namazı kılınarak gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Ş.B. arkasında yeni doğan bebeğini ve aile fertlerini bıraktı.

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