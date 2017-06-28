(Özel) Orman yangını değil mangal dumanı

Kilometrelerce uzaktan görülebilen mangal dumanı orman yangınlarını aratmazken, duman havadan böyle görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren çok sayıda vatandaşın Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi sahil kenarındaki mangal keyfi, Avcılar semalarını dumana boğması drone ile görüntülendi. Ailesiyle mangalın tadını çıkarmak isteyen çok sayıda vatandaşın sahile akın etmesiyle adeta orman yangınını görüntüsü oluştu.Kilometrelerce uzaktan görünen yoğun duman, havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Birçok vatandaşın aynı anda mangal yapmasıyla Avcılar semalarını kaplayan yoğun duman görenleri şaşırttı. Mangal yapan kimi vatandaşlar zaman zaman mangal yapmak için sahile geldiklerini ifade ederken kimileri de mangal yapmayı çok sevdiklerini ifade etti.

“Türk insanın vazgeçilmezi, anlatılmaz yani mangalsız yaşayamayız”

Mangal yapmanın Türk insanı için büyük bir keyif olduğunu ve Ramazan Bayramı’nda ailecek keyifli bir gün geçirmek için mangal yapmaya geldiklerini ifade eden Ahmet Çelenk, “Bu bayram bir yere gidemedik, İstanbul’da kaldık. Bayağı insan İstanbul dışına çıktı bizde boşluk bulduk, keyfini çıkaralım dedik. Mangal bizim Türk insanın vazgeçilmezi, anlatılmaz yani mangalsız yaşayamayız. Hani derler ya milli içeceğimiz ayran, yiyeceğimiz de mangaldır" ifadelerini kullandı.

“Bir bakıyoruz arabamız çekiciye gitmiş”

Ramazan Bayramı’nda İstanbul dışına çıkmadıklarını ve çocuklarıyla açık havada güzel zaman geçirmek için mangal yapmaya karar verdiklerini dile getiren Özkan Gündoğdu, “Tatile gidemediğimiz için çocuklarıma zaman ayırdım. Hep birlikte bayram ziyaretleri yaptık. Sonra çocuklarımı mangala götürdüm. Mevki olarak beğendim güzel bir yer, tek sıkıntımız park sıkıntısı, arabalarımız çekiliyor ama mağdur oluyoruz. Bir bakıyoruz arabamızı çekici çekmiş. Sadece park sıkıntımız var başka bir sıkıntımız yok” dedi.