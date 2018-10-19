(Özel) Otel odası fiyatında on-line pazarlık dönemi

Sistemi hayata geçiren HotelForex'in Satış ve İş Geliştirme Direktörü Eklimya Bilgin, “Şimdiye kadar alışık olduğunuz rezervasyon mantığının dışında bizde bir de pazarlık yapma imkanı var. Bu da dünyada ve Türkiye'de bir ilk” dedi.

Gelişen teknolojinin etkisiyle birçok konuda on-line sistemler kullanılmaya başlandı. Tatile giderken veya iş seyahatinde konaklama ihtiyacı olan birçok insan da otel, pansiyon gibi yerlerden oda rezervasyonlarını internet üzerinden yapıyor. HotelForex de bilinen tüm on-line otel rezervasyonu kanallarından farklı olarak otelci ile müşterinin pazarlık yapabileceği bir sistem oluşturdu. Site sayesinde oda satın almak isteyenlerin en iyi fiyata oda bulabildiği, otelcinin ise istediği fiyattan oda satabildiği platformda aynı zamanda otelciye oda fiyatını değiştirdiğinde ulaştığı kitleyi de görme imkanı sağlanıyor. Müşteriler odaya otelcinin belirttiği mevcut fiyatın yüzde 30'una kadar düşük bir ücret önerebiliyor.

Otel odası fiyatında on-line pazarlık

Aynı anda yüzlerce tüketiciden pazarlık teklifi alabilme imkanına sahip olan oteller, bu pazarlık tekliflerin tamamını görerek fiyatını istediği oranda güncelliyor. Otelci kullanıcıdan aldığı pazarlık tekliflerine göre ne kadar fiyatı düşürürse o kadar kullanıcıya pazarlık teklifinin kabul olduğunu bilgilendiriliyor. Adeta otel odası satışına "en son kaça olur" sistemini getiren uygulama karşısında HotelForex Satış ve İş Geliştirme Direktörü Eklimya Bilgin, müşterilerin çok memnun olduğunu belirtti. Bilgin Türkiye'de yürüttükleri sistemi yurt dışına taşımak için çalışmaların sürdüğünü de dile getirdi.

“Dünyada ve Türkiye'de bir ilk”

Rezervasyona yeni bir boyut getirdiklerini ifade eden HotelForex Satış ve İş Geliştirme Direktörü Eklimya Bilgin, “Şimdiye kadar alışık olduğunuz, klasik rezervasyon yapma mantığının dışında bizde bir de pazarlık yapma imkanı var. Yani otelcinin girdiği fiyat üzerinden müşterimiz daha düşük bir fiyat önererek otelle on-line pazarlık yapma imkanına sahip olabiliyor. Bu da dünyada ve Türkiye'de bir ilk. Pazarlık her yerde var, bizde artık neden otelle pazarlık olmasın diye düşündük. Birebir de yapılan pazarlıklarda çok başarılı olamıyor insanlar ama bunu on-line üzerinden yaptıkları zaman daha rahatlar. Otelcilerde odalarını doldurmaktan memnun. Otelci kullanıcıdan aldığı pazarlık tekliflerine göre ne kadar fiyatı düşürürse o kadar kullanıcıya pazarlık teklifinin kabul olduğunu bilgilendiriliyor” diye konuştu.

“Otelde pazarlık olmaz demeyin”

Oda kiralamaya müşterinin de fiyat önerisini kattıklarını ve vatandaşların sistemden çok memnun olduğunu belirten Bilgin, “Otel portföyümüz çok geniş, zincir otellerden tutun apart oteller, pansiyonlar diğer tesisler hepsinden bulabildikleri çeşitte rezervasyon yapabiliyorlar. Fiyatlarını kendilerinin belirliyor olmaları onlar için ayrı bir haz. Pazarlık sistemi bizde en başından beri vardı bunun geri dönüşümü diğer sitelere göre çok daha hızlı, aslında yeni bir akım oluşturuluyor. Otele deniliyor ki artık sizin müşterinin talep ettiği bir fiyatınız var. Eskiden erken rezervasyon indirimleri gibi şeyler vardı. Artık onlara diyoruz ki bakın sizin aynı zamanda bir de müşterilerinizin talep ettiği ortalama bir oda fiyatınız var. Böylelikle otelcilere yeni bir bilgi de sunmuş oluyoruz. Her şeyin on-line'a döndüğü yerdeyiz. Otelde pazarlık olmaz demeyin, HotelForex'de bu da olacak” dedi.