Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 11:06

(Özel) Özel halk otobüsü bariyerlere çıktı, faciadan dönüldü

Büyükçekmece’de E5 Karayolunda hızını alamayan bir taksi özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

(Özel) Özel halk otobüsü bariyerlere çıktı, faciadan dönüldü

13 Temmuz 2018 11:06

Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü bariyerlere çıkarken faciadan dönüldü. Kazada otobüs şoförü yaralandı.


Kaza, E5 Karayolu Büyükçekmece İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızını alamayan bir taksi, hareket halindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü bariyerlere çıktı. Faciadan kıl payı dönülen kazada, otobüs şoförü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada araçlarda büyük oranda maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç