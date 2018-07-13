(Özel) Özel halk otobüsü bariyerlere çıktı, faciadan dönüldü

Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü bariyerlere çıkarken faciadan dönüldü. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

Kaza, E5 Karayolu Büyükçekmece İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızını alamayan bir taksi, hareket halindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü bariyerlere çıktı. Faciadan kıl payı dönülen kazada, otobüs şoförü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada araçlarda büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.