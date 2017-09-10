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10 Eylül 2017 09:25

(ÖZEL) Paramotor ile İstanbul’u havadan gezdiler

Kent genelinde etkili olan sıcak havayı fırsat bilen motorlu yamaç paraşütü tutkunları hafta sonu tatilinde paramotor ile boğaz turu yaptı.

(ÖZEL) Paramotor ile İstanbul’u havadan gezdiler

10 Eylül 2017 09:25

Yenikapı sahilini tercih eden pilotlar gökyüzünde süzülmenin keyfini çıkarırken uçuş esnasında renkli görüntüler oluştu.


Dünyanın en küçük ve en hafif tanışabilir hava aracı olan paramotor, son zamanlarda yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alırken hafta sonu kent genelinde sıcak havayı fırsat bilen yamaç paraşütü tutkunları ise soluğu Yenikapı’da aldı. Havacılık tutkunları kalkış ve inişlerde piste ihtiyaç duymayan paramotor ile gökyüzünde süzülmenin heyecanını yaşadı.


‘Hobi amaçlı yapıyoruz’


Yıllardır yamaç paraşütü yaptığını ifade eden Paramotor Pilotu Kemal Oturak, “Bugün Yenikapı’da olmamızın sebebi rüzgarın güneyden gelmesi ve havanın güzel olması. Genelde Türkiye’de hakim olan rüzgar kuzeydir. Buda bizim uçuşlarımızın Karadeniz tarafında olmasını gerektirir. Bunu hobi amaçlı yapıyoruz. Stresimize iyi geldiği için deşarj olmak amaçlı yapıyoruz. 7 yıldır yamaç paraşütü yapıyor, paramotor ile uçuyorum. Riskli bölgeler var ama biz o bölgelere yanaşmamaya çalışıyoruz. Daha temiz bölgelerde uçmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


‘Uçuş için İzmit’ten geldim’


Uçuş esnasında Türk bayrağı açmayı planladığını fakat bir aksaklık nedeniyle o uçuşu bugün yapamadığını kaydeden Paramotor Pilotu Savaş Özbek, “Bugün şehitlerimiz için güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Bunların devamını getirmeye çalışacağız. Bugün uçuş için İzmit’ten geldim. Güzel ve eğitimli bir spor ve bu şekilde düzenlediğimiz etkinliklerde herkesi bekliyoruz. Herkesin bir kere dahi olsa İstanbul’dan gökyüzünden bunu görmesini istiyoruz. Ben 3 yıldır uçuyorum” diye konuştu.




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