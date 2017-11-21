(Özel) Patenli tacizci kamerada

Görüntü alındığının farkına varan genç kameraya doğru da el hareketleri yaptı.

Şişli Halaskargazi Caddesinde canını hiçe sayarak otobüsün arkasına takılarak ilerleyen gencin bir süre hızla giden otobüsle ilerlediği görülüyor. Bu sırada görüntülendiğini fark eden genç, el hareketleri yaparak pişkinliğin sınırlarını zorladı. Diğer araç sürücülerinin ve yayaların şaşkın bakışları arasında otobüsün arkasına tutunarak giden patenci gencin, otobüs şerit değiştirirken tutunmakta güçlük çektiği de görüntülere yansıdı.

Gencin kameralara yansıyan bir görüntüsü ise bu kadarına da pes dedirtti. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken gencin, durakta durduğu sırada otobüsün yan tarafına geçtiği görülüyor. Bu sırada otobüste bulunan genç bir kıza el hareketleri ve söz ile taciz ettiği gencin yaptıkları şaşkınlıkla izlendi.