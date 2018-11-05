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(Özel) Pazara giderken ölümden döndü

Avcılar’da pazara giden bir kadın ara sokakta dolmuş çarptı.

Avcılar'da pazara giden bir kadın ara sokakta dolmuş çarptı. Kazada yaralanan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre Denizköşkler Mahallesi'nde pazar arabasını alarak yola çıkan kadına ara sokakta dolmuş çarptı. Dolmuşun çarpmasıyla bir anda kendini yerde bulan kadın neye uğradığını şaşırdı. Kazanın ardından kadın bir yere pazar arabası bir yere savrulurken, dolmuş şoförü aşağı inerek yaralı kadına yardım etmeye çalıştı. Hafif yaralandığı görülen kadın, yerde yatarken başında bekleyenlere durumunu anlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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