(ÖZEL) Pendik’te dereye düşen köpek için ekipler seferber oldu

Düştüğü dereden kurtarılan yaralı köpek, tedavi edildikten sonra ekipler tarafından tekrar yaşadığı alana bırakıldı.

Olay, Pendik Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cadde üzerinde bulunan bir dereye düşen köpek yaralanarak uzun süre kurtarılmayı bekledi. Düşmeden dolayı yaralanan köpek acı içinde havlamaya başladı. Köpeğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar Pendik Belediyesine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimi ekipleri kısa sürede köpeğin bulunduğu yere gelerek müdahale etti. Dereden çıkartılan yaralı köpek tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan köpek, ekipler tarafından tekrar yaşadığı yere bırakıldı.