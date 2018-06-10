(Özel) Pendik’te zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Pendik Tersane Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Tuncel yönetimindeki 34 TS 52 67 plakalı otomobil, yol kenarında yük almak için bekleyen Muzaffer Yılmaz yönetimindeki 14 ET 021 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araca, arkadan gelen Ramazan Uslu yönetimindeki 06 FB 19 99 plakalı otomobil çarptı. Bu sırada arkadan gelen iki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle bölgeye polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, tıra çarpan araçta yaralana 4 kişinin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra, tedavi için Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.