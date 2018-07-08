(Özel) Plaja dönen Sarayburnu sahili havadan görüntülendi

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar da denizin tadını çıkardı. Renkli görüntülerin yaşandığı Sarayburnu sahili havadan görüntülendi.

İstanbul’da yağışlı günlerin ardından hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar da sahillere akın etti. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kendilerini deniz kenarına attı. Genç yaşlı her kesimden insanın geldiği Sarayburnu sahilinde bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar da denize girip taşların üzerine yatarak güneşin tadını çıkardı. Adeta bir plaja dönen Sarayburnu sahili havadan drone ile görüntülendi.