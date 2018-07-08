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08 Temmuz 2018 10:18

(Özel) Plaja dönen Sarayburnu sahili havadan görüntülendi

İstanbul’da hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar Sarayburnu sahiline akın etti.

(Özel) Plaja dönen Sarayburnu sahili havadan görüntülendi

08 Temmuz 2018 10:18

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar da denizin tadını çıkardı. Renkli görüntülerin yaşandığı Sarayburnu sahili havadan görüntülendi.


İstanbul’da yağışlı günlerin ardından hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar da sahillere akın etti. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kendilerini deniz kenarına attı. Genç yaşlı her kesimden insanın geldiği Sarayburnu sahilinde bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar da denize girip taşların üzerine yatarak güneşin tadını çıkardı. Adeta bir plaja dönen Sarayburnu sahili havadan drone ile görüntülendi.




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