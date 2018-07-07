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07 Temmuz 2018 08:57

(Özel) Poşetle girdiği binadan bir bavul ayakkabı çalarak çıktı

İstanbul Bakırköy’de bir hırsız poşetle girdiği binadan bir bavul ayakkabıyla çıktı.

(Özel) Poşetle girdiği binadan bir bavul ayakkabı çalarak çıktı

07 Temmuz 2018 08:57

Yaşanan hırsızlık anı ise binanın güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Bakırköy Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Binaya elinde bulunan poşetle giren bir hırsız rahatlığıyla bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızın, binadaki ayakkabıları yine bina içinde bulduğu bir bavula doldurarak rahat bir şekilde çıkması görenleri hayrete düşürdü. Hırsız binadan tatile gidiyormuş gibi elinde bavulla çıkarak kayıplara karşıtı.


Yaşanan hırsızlık anı ise binada bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde bir poşetle gelen hırsız rahat hareketlerle binanın içerisine giriyor. Bir süre binanın içerisinde kalan hırsız daha sonra bina içerisinden çaldığı ayakkabıları doldurduğu bavulla çıkıyor. Rahat hareketlerde bulunan hırsızın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görülüyor.




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