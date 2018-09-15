(Özel) Protez bacaklarıyla hayallerine koşuyor

18 yaşındaki engelli sporcu Hamza Güleç, Usain Bolt gibi bir sporcu olup Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil etme hayaline, 250 bin lira değerindeki sporcu protezlerinin takılmasıyla bir adım daha yaklaştı. Parkurlarda kimi zaman düşse de Güleç, “Kim inanırdı ki, Hamza atletizm sahasına gelip koşacak, azmimle çabamla koşmaya başladım, inşallah şampiyon olacağım” dedi.

Zeytinburnu'nda yaşayan Hamza Güleç, anne ve babasının akraba evliliği sonucu engelli olarak dünyaya geldi. 3 kardeşi bulunan Güleç'in dizlerinden aşağısı gelişmemiş olarak dünyaya gelince doktorlar dizlerini kesme kararı aldı. Güleç, 4 yaşından itibaren protez kullanmaya başlamasına rağmen Usain Bolt gibi bir sporcu olup, Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil etme hayalinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Spora elverişli olmayan protezleriyle spor yapmaya çalışırken 250 bin liralık maliyeti nedeniyle alamadığı sporcu protezi de Zeytinburnu Belediyesi'nin başlattığı kampanya ile alındı.

Düştüğünde hayallerini düşünerek ayağa kalkıyor

Sporcu protezleriyle koşma hayaline bir adım daha yaklaşan genç sporcu, şimdi hayaline ulaşmak için kimi zaman koşu parkurlarında, kimi zaman sahilde durmadan antrenman yapıyor. Zaman zaman düşse de hayallerini düşünerek ayağa kalkan Güleç'in azmi ise görenleri hayran bırakıyor.

“Kim inanırdı ki Hamza atletizm sahasına gelip koşacak?”

Sporcu protezleriyle hayallerine ulaşmak için çalıştığını ifade eden Hamza Güleç, "3 buçuk yaşımda dizlerim kesildi, çocukluğumdan beri koşmaya hayalim var. Protezlerimle engelsiz bir insanın bacakları gibi koşabiliyorsunuz. Hayatımda hiç koşmadığım için de ona adapte olmaya çalıştım. Alışınca da antrenman yapmaya başladım. Eskiden olsa kim inanırdı ki Hamza koşacak, bu yerlere gelecek. En basiti de atletizm sahasına gelip koşacak? Gerçekten çok büyük duygular, çok güzel şeyler iyi ki de yaşıyorum” dedi.

“Azmimle koşmaya başladım, inşallah şampiyon olacağım”

İnsanların bir şeyi çok istediğinde önünde hiçbir engelin duramayacağını söyleyen azimli sporcu Güleç, “Başkan Murat Aydın'a da çok çok teşekkür ediyorum. Bana bu duyguyu, heyecanı yaşattığı için azmimle çabamla koşmaya başladım, inşallah şampiyon olacağım. Usain Bolt'u örnek alıyorum, bu hayali kafama koyduğumda onun yarışlarını hep izledim. Belgeselinden çok ilham aldım. Milli takıma gidip sonra paralimpik olimpiyatlarına katılacağım. Orada yüksek bir derece elde edip altın madalya almak istiyorum. Bu vesileyle de Türkiye'yi ve Zeytinburnu'nu gururlandırmak istiyorum” diye konuştu.