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24 Mayıs 2018 09:50

(Özel) Restorasyon çalışmaları devam eden Haydarpaşa Garı’nın içi ilk kez görüntülendi

İstanbul’un en önemli simge yapılarından tarihi Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmalarıyla yeni çehresine kavuşurken, tarihi garın içi ilk kez kapılarını İhlas Haber Ajansı kameralarına açtı.

(Özel) Restorasyon çalışmaları devam eden Haydarpaşa Garı’nın içi ilk kez görüntülendi

24 Mayıs 2018 09:50

Öte yandan kulenin üst bölümlerinin restorasyonu biterken çatının ise büyük bir bölümü yenilenmiş hali havadan görüntülendi.


Kadıköy’de bulunan tarihi Haydarpaşa garında 28 Kasım 2010 tarihinde çıkan yangında çatı ve kule kısımları oluşan hasar nedeniyle restorasyon çalışmaları başlamıştı. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarihi garın orijinal haline sadık kalarak 2016 yılında restorasyon süreci başlatmıştı. Tarihi garın içi ise ilk kez görüntülendi. İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen garın içinde tüm bölümlerinde aslına uygun olarak yenileme çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Görevliler bütün ayrıntılarına kadar çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Öte yandan restorasyon çalışmalarında gelinen son durum ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Kulelerde restorasyon çalışmalarının büyük bir bölümü biterken çatının ise üst kaplamaları yerleştirilmeye başlandığı görülüyor. Çatıda çalışan işçiler ise İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde yenileme çalışmalarına devam ediyor. Binanın içerisinde ayrıca tüm bölümlerinde aslına uygun olarak yenileme çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor.




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