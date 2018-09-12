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(Özel) Restorasyonuna başlanan Eyüpsultan'daki Kovuk Kemer havadan görüntülendi

16’ncı yüzyılda yapılan ve mimarlığını Mimar Sinan’ın yaptığı Eyüpsultan’da bulunan Kovuk Kemer restore ediliyor.

16'ncı yüzyılda yapılan ve mimarlığını Mimar Sinan'ın yaptığı Eyüpsultan'da bulunan Kovuk Kemer restore ediliyor. Restorasyon çalışmaları 20 milyon liraya mal olacak olan kemer ise havadan görüntülendi.


16'ncı yüzyılda yapıldığı belirtilen, Eyüpsultan'da bulunan 408 metre uzunluğa, 35 metre yüksekliğe sahip olan mimarlığını Mimar Sinan'ın yaptığı Kovuk Kemer restore ediliyor. Restoresi yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak olan Eğri Kemer, Kovuk Kemer ve Kırık Kemer gibi isimlerle anılan kemer ise havadan görüntülendi. Görüntülerde 3 katında toplam 31 farklı kemer gözünün bulunduğu tarihi kemerin belirli gözlerindeki yıpranmalar dikkat çekti.



Çalışmalar 2020 yılında tamamlanacak


Havadan çekilen görüntülerde tarihi kemerin duvarlarındaki bazı taşların da kırık olduğu görüldü. Restorasyon çalışmaları İSKİ tarafından yürütülen kemerdeki çalışmaların 2020 yılında tamamlanması öngörülüyor. Uzman bir heyetin de destek verdiği restorasyon çalışmaları sayesinde tarihi yapının gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması sağlanacak.

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