(Özel) Sabah işe giden kadına kapkaç şoku

Mağdur kadını şoka sokan olay, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği kapkaç olayı, dün sabah erken saatlerde Esenyurt’ta yaşandı. Cadde üzerinde çalıştığı iş yerine yürüyerek giden kadın, arkasında sessiz bir şekilde kendisini takip eden kapkaççıyı fark edemedi. Kadını takip ettikten sonra uygun anı kollayan şahıs, bir sokağın girişinde çevredeki insanların uzakta olmasından da yararlanıp, çantayı kaptı kaçtı. Yokuş yukarı doğru olan sokakta elindeki çanta ile koşan kapkaççının peşinden de olayı gören vatandaşlar yakalamak için koşmaya başladı. Çantası çalınan kadın ise olaydan sonra bir süre kendine gelemedi. Kadın iş yerinin bulunduğu yere doğru yürüyerek polis ekiplerini aradı. Kadının telefonu banka kartları ve bir miktar parasının da içinde bulunduğu çantayı çalan kapkaççı, kayıplara karıştı. Polis şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Kapkaç anı kamerada

Yaşanan kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının iş yerine doğru gittiği ve peşinden gelen bir kişinin çantayı kapıp sokak içerisinde yukarı doğru koştuğu görülüyor. Kameranın kaydettiği görüntülerin devamın da ise kadının olduğu yerde durup kaldığı çevredekilerin ise kapkaççının peşinden koştuğu görülüyor.