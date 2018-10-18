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(Özel) Sağduyunun galip geldiği kaza kamerada

İstanbul’da otomobili park etmek istediği sırada motosikleti fark etmeyen sürücü, motosikletli gençlerin düşmesine neden oldu.

İstanbul'da otomobili park etmek istediği sırada motosikleti fark etmeyen sürücü, motosikletli gençlerin düşmesine neden oldu. Kaza sonrası motosikletli genç ilk önce tepki gösterirken, otomobil sürücüsünün kendisinden özür dilemesi tartışmanın önüne geçti. Sağduyunun galip geldiği kaza anları ise kameraya yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Osmangazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yoğunluğunun yaşandığı Osmangazi Caddesi üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü aracını park etmek için yanaşmaya başladığı sırada olanlar oldu. Bir anda aracın yanaşmaya başladığını fark ederek panikleyen motosikletli genç, otomobile çarpmamak için motosikletiyle birlikte yere düştü.


Bu kez kazanın ardından kavga çıkmadı


Motosikletli gençler yaşanan kazayı yara almadan atlatırken, kaza sonrası yaşananlar insanlık ölmemiş dedirtti. Genellikle kaza görüntülerinin ardından alışmış olduğumuz kavga görüntüleri bu kazanın ardından çıkmadı. Otomobilde bulunan sürücü ve arkadaşı araçtan aşağıya inerek, motosikletli gençlerle ilgilendi. Motosikletli gençlerde düşmelerine rağmen, otomobildeki kişilerin kendileriyle ilgilenmesinden memnun olduğu gözlendi. Yaralının olmadığı kaza, sağduyulu davranan iki tarafında anlayışla yaklaşmasının ardından tatlıya bağlandı.


Motosikletle otomobilin karıştığı kaza kamerada


Bağcılar'da yaşanan kaza ve sonrası bir iş yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, bir otomobilin yanaşmak istediği sırada bir motosikletli gençlerin düşmesine neden olduğu ve sonrasında otomobilden inerek gençlerle ilgilendikleri görülüyor.

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