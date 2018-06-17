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17 Haziran 2018 09:23

(Özel) Sahte emlakçı dolandırıcılığı bu kadarına da pes dedirtti

Pendik’te kendisini emlakçı olarak tanıtan bir şahıs, ev sahibinin oturduğu evi internet üzerinden başka birisine kiraladı.

(Özel) Sahte emlakçı dolandırıcılığı bu kadarına da pes dedirtti

17 Haziran 2018 09:23

Evi kiralayan vatandaş gerçeği öğrenince büyük şok yaşarken, kaçtığı belirtilen sahte emlakçıdan da şikayetçi oldu.


Olay, bayram arifesinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman Arslan oturduğu evi kiraya vermek için internete ilan verdi. İlanı gören sahte emlakçı A.Y. ise Arslan ile irtibata geçerek eve kiracı bulabileceğini söyledi. İnternete ilan vererek evi kiralamaya çalışan sahte emlakçı A.Y., kısa sürede Ramazan Zengin isimli bir vatandaşla anlaştı. Ramazan Zengin ve A.Y., daireyi görmek için randevulaştı. Gerçek ev sahibi içindeyken daireyi gezdiren A.Y., Zengin’in detaylı sorularını da geçiştirmeye çalıştı. Evde kiracı olduğunu ve birkaç güne kadar çıkacağını söyleyen A.Y, Zengin ile bir kafede kira sözleşmesi yaptı. Bin 200 Türk Lirası kira ile bin 200 lira depozito alan A.Y., o günün ardından kayıplara karıştı.


A.Y.’den haber gelmemesi üzerine şüphelenen Zengin, evi araştırmaya başladı. Başka bir sitede farklı bir ilan görerek bu kez gerçek ev sahibi ile görüşen Zengin, dolandırıldığını anladı. Polise başvuran Zengin, A.Y.’den şikayetçi oldu. A.Y.’nin daha öncede dolandırıcılık suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.


Başından geçenleri anlatan Ramazan Zengin, "Bu işi gayri resmi olarak yapan birisi tarafından dolandırıldık. Asıl mal sahibi şu an benim yanımda olan kişi. Evde kısa süre bulunduktan sonra evi beğendik çıktık. Kendisine kira bedelini nakit olarak teslim ettik ayrıldık. Aynı şekilde 1 aylık depozitoyu teslim ettik. Benim içime kuşku düşünce evin sahibini aradım ve doğruyu öğrendim" ifadelerini kullandı.


Öte yandan A.Y.’nin söz konusu dolandırıcılık iddiasının yaşandığı kafeye giderken görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.




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