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18 Mayıs 2018 09:21

(Özel) Saniyeler içinde 35 bin lira değerindeki motosikleti çalan hırsızlar kamerada

İstanbul Kadıköy’de bir siteye giren kasklı üç hırsız otoparktaki motosikleti çaldı.

(Özel) Saniyeler içinde 35 bin lira değerindeki motosikleti çalan hırsızlar kamerada

18 Mayıs 2018 09:21

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Olay, geçtiğimiz hafta Kadıköy Erenköy Mahallesi Fırın Sokakta bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, iki motosikletle site içerisindeki apartmanın otoparkına giren kasklı üç hırsız, 35 bin lira değerindeki motosikleti, direksiyon kilidini kırarak çaldı. Saniyeler içerisinde motosikleti çalan hırsızlardan ikisi geldikleri motosikletlere binerek, diğeri ise çaldıkları motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.




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