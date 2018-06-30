(Özel) Sarayburnu’nda denizde erkek cesedi bulundu

Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesette herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Sarayburnu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah yürüyüş için sahile gelen vatandaşlar, kayalıklarda hareketsiz bir kişinin yattığını görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kayalıklara sıkışan cesede ulaşmak için deniz polisinden yardım istedi. Kayalıklara gelen deniz polisine bağlı dalgıçlar, kayalıklarda sıkışan cesedi çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 60’lı yaşlarda olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.