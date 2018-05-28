(Özel) Sarıyer’de AK Parti seçim aracının şoförü darp edildi

Darp sonucu genç şoför, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, vatandaşların paniği ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sarıyer Armutlu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre AK Parti seçim aracıyla mahallede broşür dağıtan Enes Öztürk, sokak arasına geldiğinde kimliği belirsiz bir şahıs onu fark etti. Cep telefonuna sarılan şahıs biriyle görüşerek sokak arasına girdi. Bir süre sonra sokak arasından çıkan şahıs, Öztürk’ün olduğu aracın yanına geldi. Burada tartışma çıkartan şahıs ve beraberindekiler önce seçim aracına ardından da Öztürk’e tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan genç, vatandaşların araya girmesiyle şahısların elinden alındı. Saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı. Saldırgan şahsın telefonla konuşarak sokak arasına girdikten sonra araca doğru gitmesi ve olay anında vatandaşların paniği güvenlik kameralarına yansıdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Öztürk’ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kavga esnasında seçimle ilgili broşürler ise yere saçıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.