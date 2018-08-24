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24 Ağustos 2018 09:16

(Özel) Sarıyer’de hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı

Sarıyer Kilyos’ta seyir halinde olan hafriyat kamyonunun kavşaktan döndüğü esnada orta lastiği bomba gibi patladı.

(Özel) Sarıyer’de hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı

24 Ağustos 2018 09:16

Lastiğin ve çamurlukların etrafa uçuştuğu olayda, tozun dumana karıştığı korku dolu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada kamyonun yanında araç geçmemesi faciayı engelledi.


Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Sarıyer Kilyos-Bahçeköy kavşağı Kilyos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyeye gitmek üzere Kumköy-Bahçeköy yolu üzerinden Kilyos istikametine giden hafriyat kamyonu kavşağa girerek dönmek istedi. Kamyon kavşağa girdiği esnada orta lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle lastik ve aracın çamurlukları etrafa uçuşurken, çevrede toz dumana karıştı. Olayın ardından bir süre daha yoluna devam sürücü ardından durdu. Korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hızlı bir şekilde kavşağa giren kamyonun lastiği patlıyor. Patlamanın etkisiyle lastik ve çamurluklar etrafa savruluyor.




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