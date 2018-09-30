(Özel) Sarıyer'de kontrolden çıkan servis minibüsü, ağaçlık alana daldı

Sarıyer'de yokuş yukarı çıkan servis minibüsü, bir anda kontrolden çıkarak ağaçlık alana daldı. Kaza sırasında minibüste yolcu bulunmaması, olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Kaza, önceki gün saat 11.00 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Zekeriyaköy'den Kilyos istikametine giden servis minibüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs refüjü aştıktan sonra ağaçlık alana girerek durdu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü kısa süreli çok yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme yaptı. Bir süre sonra minibüsü çıkartmak için olay yerine trafik çekicisi çağrıldı.

Çekicinin gelmesinin ardından yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Minibüsü bulunduğu yerden çıkartmak için çalışmalara başlayan vatandaşlar da dakikalarca uğraş verdi. Cadde üzerinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Çalışmaların ardından minibüs bulunduğu yerden çekildi. Kaza esnasında minibüste kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.