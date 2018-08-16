Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, devrilerek yan yattı. Araç sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Sarıyer Maden Şehit Mehmet Ali Gür Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde 34 KU 1522 plakalı hafif ticari araçla inşaat şantiyesine gelen Uğur Demirkan (21), içeriye yemek bıraktı. Ardından aracına binen genç sürücü, hızla ilerledi. Bu sırada sokak arasından çıkan 34 DK 4804 plakalı otomobilin sürücüsü Yakup Anık (38), Demirkan’ın kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle toprak alana doğru savrulan araç devrilerek yan yattı. Kaza sonucu aracın içerisinden sıkışan sürücü Demirkan, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Hafif yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan çevrede yaşayan vatandaşlarda kazanın sesini duymaları üzerine koşarak olay yerine geldi. Kazanın yaşandığı mahallede oturan Yakup Anık’ın aracını gören mahalleli, şaşkınlık yaşadı. Kaza sonrası eve gidip üstünü değiştiren Anık’ı gören mahalleli, rahat bir nefes aldı.

"Toprağa kırayım derken oradan vurdu geçti"

Kaza sırasında otomobilde bulunan Samet Sert, "Devrilen araç yoldan geliyordu, biz de aşağıdan yukarıya doğru çıkıyordum ama araç süratliydi. Toprağa kırayım derken oradan vurdu geçti. Takla atan aracın sürücüsünün kolunda çizikler vardı. Hep birlikte sürücüyü araçtan çıkarttık, durumu iyiydi. Hata bence hızla gelen sürücüdeydi" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.