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(ÖZEL) Sazlıdere Baraj Gölü'nde kuşların dansı kamerada

Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere Baraj Gölü üzerinde farklı türde kuşların rüzgar eşliğinde uçmaya çalıştığı o anlar, görenleri adeta büyüledi.

Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Baraj Gölü üzerinde farklı türde kuşların rüzgar eşliğinde uçmaya çalıştığı o anlar, görenleri adeta büyüledi. Kuşların ahenkle görsel şov sunduğu anlar kameralara yansıdı.


Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Baraj Gölü günün ilk ışıklarında farklı türdeki kuşlara ev sahipliği yapıyor. Gün ışığıyla göl üzerinde nöbetleşe kanat çırpan kuşlar, daha sonra hep birlikte farklı yönlere uçuşarak rüzgar eşliğinde adeta dans ederek renkli görüntüler oluşturuyor. Gökyüzünde toplu halde devinim yapan göçmen kuşlar, göl üzerinde mola veren leyleklerle birlikte kartpostallık görüntüler oluştururken birbirlerine hiç değmemeleri ise dikkat çekiyor.


Gökyüzünde farklı geometrik şekiller çizerek ahenkle dans eden kuşların bu görsel şovu kameralara yansıdı.

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