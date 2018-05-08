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08 Mayıs 2018 08:53

(Özel) Şeker komasına giren Faslı adam için polis ekipleri seferber oldu

Taksim’de şeker komasına giren Fas uyruklu bir vatandaş için polis seferber oldu.

(Özel) Şeker komasına giren Faslı adam için polis ekipleri seferber oldu

08 Mayıs 2018 08:53

Sağlık ekipleri adamı ambulansa taşırken, yağmurlu havada adamın ıslandığını gören polis memuru, kendisi ıslanırken şemsiyesini adamın üstünü tuttu.


Taksim Meydanı’nda şeker komasına giren bir kişi vatandaşları ve polisi seferber etti. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Fas uyruklu olduğu öğrenilen bir vatandaş şekerli yiyecekleri çok tüketince yağmurlu havada şeker komasına girerek, polis ekiplerinin bulunduğu bölgeye düştü. Yerde birinin hareketsiz yattığını gören polis ekipleri adamın yardımına koşarak, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yağmurlu havada adamın ıslandığını gören polis memuru kendisi ıslanırken şemsiyesini adamın üstünü tuttu. Bu sırada da polis memurunun yağmurda ıslanması dikkat çekti.




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