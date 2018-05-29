(Özel) “Selfie” modunda motosikletli trafik terörü

Trafikteki araçların arasında tek teker üstünde giden gencin arkasındaki arkadaşı da bu kez “selfie” modunda kayıt aldı.

İstanbul’un çeşitli noktalarında kuralları hiçe sayarak hem kendi hem arkasındaki hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan motosikletli genç, yine trafik terörü estirdi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde akrobatik hareketler yapan motosikletli genç, trafikte tek teker üstünde metrelerce seyir etti. Arkasındaki arkadaşıyla beraber araçların arasında kontrolsüz bir şekilde giden genç, medyaya yansıyan görüntülere rağmen terör estirmeye devam ediyor. Çift kişiyle İstanbul’un bulvar ve caddelerinde şov yapan genç, kameralara saniye saniye yansıdı.

“Selfie” modunda tek teker kamerada

Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde motosikletli genç, bulvar üzerinde motosikletle tek teker üstünde gidiyor. Genç trafikte araçların arasında seyrederken arkasındaki de cep telefonunun ön kamerasıyla o anları kayıt alıyor. Diğer bir görüntü ise motosikletli genç, arkasındaki arkadaşıyla beraber metrelerce trafikte seyrediyor. Kendi kamerasına yansıyan başka bir görüntü de ise tek teker üstünde gittiği görülüyor.