(Özel) Sevimli yunuslar İstanbul Boğaz'ında görsel şölen sundu

Suyun içinde adeta dans eden yunuslara martılar da eşlik etti.

İstanbul Boğazının sevimli ve afacanları olan yunus balıkları bu kez Kadıköy Moda sahilinde kendini gösterdi. Sahile doğru yaklaşan ve burada bir anda ortaya çıkan yunus sürücüsü, vatandaşlara adeta görsel şölen sundu. Hızlı ve kıvrak hareketleriyle kendine hayran bırakan yunuslar, dans eder gibi yüzmeleri vatandaşların ilgisini topladı. Martılarında eşlik ettiği yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar da yunusları cep telefonlarıyla görüntüledi.