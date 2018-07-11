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11 Temmuz 2018 09:24

(Özel) Seyir halindeyken mesajlaşan otobüs sürücüsü kamerada

İstanbul’da seyir halindeyken telefonundan gözünü ayırmayarak mesajlaşan otobüs şoförü adeta tehlikeye davetiye çıkardı.

(Özel) Seyir halindeyken mesajlaşan otobüs sürücüsü kamerada

11 Temmuz 2018 09:24

Yolcuların canını adeta hiçe sayan sürücünün rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti.


Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan bir otobüs sürücüsünün cep telefonu ile mesajlaşması görenleri hayrete düşürdü. Bir yolcu tarafından çekilen ve tepkilere yol açan görüntülerde, otobüs şoförünün seyir halindeyken bir yandan telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Bir ara mesajlaştığı gözlenen sürücünün bir yandan ise otobüsü sürmeye devam ettiği görülüyor. Uzun süre telefonuyla ilgilenirken tek elle direksiyonu tutan sürücünün bir ara telefonunu şarja takmaya çalıştığı kameralara yansıyor. Güzergahın büyük bir kısmında telefonla ilgilenerek otobüsü süren sürücünün bu davranışı bu kadarına da pes dedirtti.




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