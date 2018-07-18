Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 08:59

(Özel) Şiddetli rüzgar, 400 yıllık anıt çınar ağacını aracın üstüne devirdi

Silivri’de etkili olan şiddetli rüzgar, 400 yıllık anıt çınar ağacını bir aracın üzerine devirdi.

(Özel) Şiddetli rüzgar, 400 yıllık anıt çınar ağacını aracın üstüne devirdi

18 Temmuz 2018 08:59

Araçta maddi hasar meydana gelirken, devrilen ağacın çarptığı bir evin balkonunda da hasar oluştuğu görüldü.


Dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar Silivri’de etkisini gösterdi. Birçok noktada rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Fatih Mahallesi’nde bulunan 400 yıllık anıt çınar ağacı da bir aracın üzerine devrildi. Ağacın devrildiği sırada çevreden kimsenin geçmemesi ve aracın boş olması nedeniyle yaralanma yaşanmazken araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağacın dalları bir evin balkonuna çarptığı da görüldü. Evin balkon demirinde ve duvarlarında da hasar oluştu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, devrilen ağacın dallarını kestikten sonra ağacı kaldırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
  • Çarşamba
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç