(Özel) Şile plajındaki temizlik çalışmaları havadan görüntülendi

15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Şile plajında yapılan temizlik çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Mega kentte yaz boyunca dolup taşan 96 plajda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri temizlik yapıyor. Yaz sezonu için Mayıs ayında başlayan çalışmalara 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde de devam edildi. Şile plajında yapılan temizlik ise havadan görüntülendi. Görüntülerde temizlik araçlarının kumsalda yaptığı plaj kumu eleme çalışmaları da gözler önüne serildi. Görüntülerde ekiplerin bir yandan kum üzerindeki çalışmalarını yürüttüğü, bir yandan da temizlik görevlilerinin sahildeki pet şişe, ambalaj atıkları, cam şişeler, poşetler, sigara izmaritlerini topladığı görüldü.

96 kent plajından bu yıl 12 bin 444 metreküp çöp toplandı

Yaz sezonu boyunca 07.45-18.00 saatleri arasında her gün çalışan ekipler 96 kent plajından bu yıl 12 bin 444 metreküp çöp topladı. İstanbul'un 96'ı plajını temizleyen ekipler, plaj kumu eleyen, havalandırma yapan, küçük atıkları ve yosunları toplayan 11 adet plaj temizleme aracıyla plajların temizliğini sağlıyor. Temizlik ekiplerinin plajlardan topladığı pet şişe, ambalaj atıkları, cam şişeler, poşetler, sigara izmaritler ise İSTAÇ'a ait bertaraf merkezlerinde depolanarak İstanbul'da günlük 300 bin ailenin kullandığı elektrik olarak evlere geri dönüyor. Temizliği sürekli hale getirebilmek için "Denizlerimiz Temiz Kalsın” projesiyle okullarda ve çeşitli kurumlarda bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca vatandaşlar üzerinde yapılan memnuniyet anketlerinde İBB'nin “Sizce denizlerimiz nasıl daha temiz kalır?” sorusuna ankete katılanların büyük bir bölümünün “eğitim ve bilinçlendirme” cevabını vermesinin ardından eğitimler de arttırıldı.

"2018'in ilk sekiz ayında 12 bin 444 metreküp çöp toplandı"

Sahillerin temiz tutulması gerekliliğini ifade eden İBB'de çevre mühendisi olarak görev yapan Ümit Alan, “İstanbul konum olarak ortasından deniz geçen yegane şehir olduğu için gelişen teknoloji ve artan göçle birlikte plajlara yoğunluk da artıyor. İstanbul'un genelinde 96 plaj bulunmakta, teknik ekip ve donanımımızla birlikte bunların temizliği 7/24 devam etmektedir. Kıyıda kameralarımız bulunmakta, kıyı ekibimiz 196 kişilik 31 ekipten oluşan bir ekibimiz var. 2018'in ilk sekiz ayında 12 bin 444 metreküp çöp toplandı. Toplanan çöplerden geri kazanım sağlıyoruz. 300 bin ailenin günlük elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji kazanımı sağlıyoruz” dedi.